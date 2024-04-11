Английские клубы выделяются на фоне еврокубков своей силой. В этом сезоне все трофеи могут поехать на Туманный Альбион.

Специалисты определили Ливерпуль главным фаворитом Лиги Европы. Команда сейчас на ходу, но из-за прошлогодних неудач выступает во втором по силе еврокубке. На трофей мерсисайдцев популярная контора GGBET дает коэффициент 2. Серьезными конкурентами Клоппу могут считаться только Байер (коэффициент – 4,5) и Милан (коэффициент – 7).

На пути к финалу Ливерпулю придется пройти еще двух соперников. Сегодня "красные" принимают Аталанту в 1/4 финала Лиги Европы. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: Ливерпуль одержит победу на своем поле. Успех англичан оценен коэффициентом 1,32, на победу Аталанты можно поставить за 7,97, а на ничью – 5,59.

Прогнозы букмекеров в Лиге Европы соответствуют симуляциям аналитического портала Opta. Проход мерсисайдцами Аталанты – 73%, финал – 57,8%, трофей Ливерпуля – 35,2%.

Другая команда АПЛ – Астон Вилла – названа главным претендентом на победу в Лиге конференций. Бирмингемцы идут в топ-5 АПЛ, поэтому европейские оппоненты их не пугают. Авторитетная контора GGBET выставила коэффициент 2,75 на триумф Астон Виллы в третьем еврокубке. Основные конкуренты Эмери: Фиорентина (коэффициент – 4), Лилль (коэффициент – 5) и Фенербахче (коэффициент – 7).

В 1/4 финала Лиги конференций Астон Вилла получила одного из самых сложных соперников. Англичане сегодня на своем поле встречаются с Лиллем. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: Астон Вилла победит. На победу хозяев дают коэффициент 1,63, на ничью – 4, а на выигрыш команды Паулу Фонсеки – 5,06.

Оценки букмекеров в Лиге конференций совпадают с симуляциями аналитического портала Opta. Борьба с Лиллем будет сложной – 58,2% на успех Астон Виллы, вероятность финала – 40,1%, а поднятого над головой трофея – 25,9%.