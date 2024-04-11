Англійські клуби виділяються на фоні єврокубків своєю силою. У цьому сезоні всі трофеї можуть поїхати на Туманний Альбіон.

Фахівці визначили Ліверпуль головним фаворитом Ліги Європи. Команда зараз на ходу, але через торішні невдачі виступає у другому за силою єврокубку. На трофей мерсисайдців популярна контора GGBET дає коефіцієнт 2. Серйозними конкурентами Клоппу можуть вважатися тільки Байєр (коефіцієнт – 4,5) та Мілан (коефіцієнт – 7).

На шляху до фіналу Ліверпулю доведеться пройти ще двох суперників. Сьогодні "червоні" приймають Аталанту в 1/4 фіналу Ліги Європи. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Ліверпуль здобуде перемогу на власному полі. Успіх англійців оцінений коефіцієнтом 1,32, на звитягу Аталанти можна поставити за 7,97, а на нічию – 5,59.

Прогнози букмекерів у Лізі Європи відповідають симуляціям аналітичного порталу Opta. Прохід мерсисайдцями Аталанти – 73%, фінал – 57,8%, трофей Ліверпуля – 35,2%.

Інша команда АПЛ – Астон Вілла – названа головним претендентом на перемогу в Лізі конференцій. Бірмінгемці йдуть в топ-5 АПЛ, тому європейські опоненти їх не лякають. Авторитетна контора GGBET виставила коефіцієнт 2,75 на тріумф Астон Вілли в третьому єврокубку. Основні конкуренти Емері: Фіорентина (коефіцієнт – 4), Лілль (коефіцієнт – 5) і Фенербахче (коефіцієнт – 7).

В 1/4 фіналу Ліги конференцій Астон Вілла отримала одного з найскладніших суперників. Англійці сьогодні на власному полі зустрічаються з Ліллем. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Астон Вілла переможе. На звитягу господарів дають коефіцієнт 1,63, на нічию – 4, а на виграш команди Паулу Фонсеки – 5,06.

Оцінки букмекерів у Лізі конференцій збігаються з симуляціями аналітичного порталу Opta. Боротьба з Ліллем буде складною – 58,2% на успіх Астон Вілли, ймовірність фіналу – 40,1%, а піднятого над головою трофея – 25,9%.