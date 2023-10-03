"Я категорично не згоден з тим, що Антверпен демонструє занадто стереотипний футбол. Думаю, ми доволі непогано граємо, багато володіємо м'ячем і намагаємося знищити суперника.

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Наприклад, яка ще команда отримує три шанси у перші п'ятнадцять хвилин, коли стоїть перед стіною? Я думаю, в Європі є лише дві такі команди – Манчестер Сіті та Барселона. Наше завдання – знайти цю прогалину, що ми й намагатимемося зробити.

Щодо Шахтаря... Вони грають на виїзді, і ми навіть не знаємо, чого чекати. Наприклад, ми очікували абсолютно іншого від Гента ("буйволи" у 1-му турі Ліги конференцій несподівано розписали нічию з Зорею, – прим.).

А щодо чуток, що Антверпен хотів би фінішувати у групі третім... Хто дав таку інформацію? Турнірна таблиця? Ми маємо достатньо амбіцій. Ми оформили дубль, виграли Суперкубок і реалізували свою мрію, вийшовши у групу Ліги чемпіонів. Вражає вже те, що ми тут. А Барселона, Порту і Шахтар – це лише три хороші команди. Попри те, що Порту та Шахтар не надто зіркові, вони є топ-клубами Португалії та України", – цитує ван Боммеля Nieuwsblad.

Нагадаємо, дуель між Антверпеном і Шахтарем відбудеться у середу, 4-го жовтня. Початок зустрічі о 19:45 за Києвом. До слова, у першому турі "гірники" на номінально домашній арені поступились Порту з рахунком 1:3, а бельгійці на виїзді згоріли Барселоні 0:5.

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