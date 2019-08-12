toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - БРЮГГЕ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ван Дейк: Не думаю о "Золотом мяче"

17:25 13 Читати українською
Ван Дейк: Не думаю о "Золотом мяче"
Вирджил ван Дейк / соцсети

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк прокомментировал перспективы выиграть "Золотой мяч".

"Честно говоря, я об этом вообще не думаю. Там все будет решаться с помощью голосования, а я никак не могу на него повлиять. Тот факт, что я вхожу в число кандидатов на награду, помогает мне достигать еще большего", – цитирует ван Дейка France Football.

Экономные гранды, рекорды середняков и самый дорогой защитник мира – главное из трансферного окна лета-2019 в АПЛ

В сезоне 2018/19 Ливерпуль впервые за 14 лет завоевал титул победителя Лиги чемпионов, обыграв в финале Тоттенхэм (2:0). Ван Дейк перебрался в Мерсисайд из Саутгемптона за 75 млн фунтов.

blog_ava
Манчестер Юнайтед уничтожил Челси: классическая победа Сульшера, неудачный день Лэмпарда и перфоманс новичков
01:36
1509
Теги
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ливерпуль Англия Золотой мяч
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
1
час
:
20
мин
Нымме Калью
19:00
Дюделанж
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук