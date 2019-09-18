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Альба получил травму в матче против Боруссии и вылетел на две недели

15:36 10 Читати українською
Альба получил травму в матче против Боруссии и вылетел на две недели
Жорди Альба / фото из соцсетей

Защитник Барселоны Жорди Альба получил повреждение в матче первого тура Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии (0:0).

 

Испанский футболист Барселоны повредил двуглавую мышцу бедра левой ноги, сообщает пресс-служба каталонцев.

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Сегодня, 18 сентября, 30-летний защитник должен пройти детальное медобследование, после которого станут известны сроки его восстановления. Ориентировочно игрок пропустит около двух недель.

Напомним, Альба получил повреждение на 40-й минуте встречи с Боруссией и покинул поле. Вместо него появился Серхи Роберто.

К слову, ни одной из команд так и не удалось открыть счет в отчетном матче, который завершился безголевой ничьей. Таким образом, в группе F все команды имеют по 1 очку.

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Жорди Альба Жорди Альба Барселона Барселона Лига чемпионов Боруссия Дортмунд - Барселона
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