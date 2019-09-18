Альба отримав травму в матчі проти Борусії і вилетів на два тижні

Захисник Барселони Жорді Альба отримав пошкодження в матчі першого туру Ліги чемпіонів проти дортмундської Борусії (0:0).

Іспанський футболіст Барселони пошкодив двоголовий м'яз стегна лівої ноги, повідомляє прес-служба каталонців.

Борусія Д – Барселона – 0:0 – відеоогляд матчу

Сьогодні, 18 вересня, 30-річний захисник повинен пройти детальне медобстеження, після якого стануть відомі терміни його відновлення. Орієнтовно гравець пропустить близько двох тижнів.

Нагадаємо, Альба отримав пошкодження на 40-й хвилині зустрічі з Борусією і покинув поле. Замість нього з'явився Серхі Роберто.

До слова, жодній з команд так і не вдалося відкрити рахунок у звітному матчі, який завершився безгольовою нічиєю. Таким чином, в групі F всі команди мають по 1 очку.

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