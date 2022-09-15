Манчестер Сити вырвал победу над Боруссией Д в матче 2 тура ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Первый тайм прошел почти без моментов, но второй очень мощно начала Боруссия. Ройс свой шанс упустил, зато потом силовым ударом-подачей нашел голову Беллингема.

Шедевр Холанда принес Манчестер Сити волевую победу над Боруссией Д, Севилья не смогла переиграть Копенгаген

Ман Сити отложил вопрос камбека до последних 10 минут матча. Стоунз сравнял счет пушечным ударом из-за пределов штрафной. Не пожалел свою бывшую команду и Холанд. Норвежец в невероятном акробатическом прыжке замкнул подачу шведой от Канселу – 2:1.