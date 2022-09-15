Акробатический шедевр Холанда в видеообзоре матча Манчестер Сити – Боруссия Д – 2:1
09:45 - Читати українською
Манчестер Сити вырвал победу над Боруссией Д в матче 2 тура ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
80’ Джон Стоунз
84’ Эрлинг Холанд
Джуд Беллингем 56’
56’ Джуд Беллингем
80’ Джон Стоунз
84’ Эрлинг Холанд
Первый тайм прошел почти без моментов, но второй очень мощно начала Боруссия. Ройс свой шанс упустил, зато потом силовым ударом-подачей нашел голову Беллингема.
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Ман Сити отложил вопрос камбека до последних 10 минут матча. Стоунз сравнял счет пушечным ударом из-за пределов штрафной. Не пожалел свою бывшую команду и Холанд. Норвежец в невероятном акробатическом прыжке замкнул подачу шведой от Канселу – 2:1.
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