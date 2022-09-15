Манчестер Сіті вирвав перемогу над Борусією Д у матчі 2 туру ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Перший тайм минув майже без моментів, але другий дуже потужно почала Борусія. Ройс свій шанс змарнував, зате потім силовим ударом-подачею знайшов голову Беллінгема.

Шедевр Холанда приніс Манчестер Сіті вольову перемогу над Борусією Д, Севілья не змогла переграти Копенгаген

Ман Сіті відклав питання камбеку до останніх 10 хвилин матчу. Стоунз зрівняв рахунок гарматним ударом з-за меж карного майданчика. Не пошкодував свою колишню команду і Холанд. Норвежець у неймовірному акробатичному стрибку замкнув подачу шведою від Канселу – 2:1.