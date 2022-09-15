Акробатичний шедевр Холанда у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Борусія Д – 2:1
09:45 - Читать на русском
Манчестер Сіті вирвав перемогу над Борусією Д у матчі 2 туру ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
80’ Джон Стоунз
84’ Ерлінг Холанд
Джуд Беллінгем 56’
56’ Джуд Беллінгем
80’ Джон Стоунз
84’ Ерлінг Холанд
Перший тайм минув майже без моментів, але другий дуже потужно почала Борусія. Ройс свій шанс змарнував, зате потім силовим ударом-подачею знайшов голову Беллінгема.
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Ман Сіті відклав питання камбеку до останніх 10 хвилин матчу. Стоунз зрівняв рахунок гарматним ударом з-за меж карного майданчика. Не пошкодував свою колишню команду і Холанд. Норвежець у неймовірному акробатичному стрибку замкнув подачу шведою від Канселу – 2:1.
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