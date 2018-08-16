Динамо – Славия: телеканал "Футбол 1" заподозрил киевлян в работе с арбитрами, опубликовав скандальный сюжет

Телеканал "Футбол 1" выпустил довольно неоднозначный сюжет, в котором вспомнил скандал с участием Динамо в 1995 году, проведя аналогию с судейством Даниэля Стефаньски в поединке киевлян против Славии.

Напомним, работа польского рефери Даниэля Стефаньски в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2018/19 Динамо – Славия вызвала серьезный резонанс. В частности, в довольно противоречивом эпизоде ​​арбитр решил не засчитывать гол чехов, зато во втором тайме засчитал гол Артема Беседина из минимального офсайда.

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Телеканал "Футбол 1" не остался в стороне, опубликовав свою версию событий.

"Этот успех может стоить Динамо репутации и уже привел к международному скандалу", – говорится в сюжете, после чего журналисты телеканала цитируют слова председателя правления Славии Ярослава Тврдыка о том, что победа киевлян была "грязной".

Напомним, сразу после игры возмущенный судейством Тврдык заявил, что Григорий Суркис должен уйти в отставку, однако позже удалил данный пост из соцсетей.

После этого телеканал "Футбол 1" вспомнил 1995 год, а именно так называемый "шубный скандал" после матча против Панатинаикоса. Арбитр того поединка Антонио Лопес Ньето в своем рапорте отметил, что ему предлагали взятку – две норковые шубы и 30 тысяч долларов США. После этого Динамо было дисквалифицировано из еврокубков на один сезон.

"Очевидно, для Суркисов участие в самом престижном клубном соревновании Европы является жизненно необходимым", – говорится в сюжете.

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