УЕФА пока не подписал соглашение о трансляции матчей еврокубков ни с одним украинским телеканалом

Трансляция Суперкубка УЕФА и плей-офф квалификации Лиги чемпионов в Украине пока под вопросом.

Суперкубок УЕФА, в котором сыграют Реал и Атлетико, состоится уже в среду, 15 августа, но пока неизвестно, будет ли он показан в Украине, сообщает портал Sport Arena.

УЕФА приостановил тендер по выдаче прав на трансляцию Лиги чемпионов в Украину из-за низкой цены

О заключении контракта с УЕФА на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка сезонов 2018/19, 2019/20 и 2020/21 пока не сообщала ни одна украинская телекомпания.

Уже на следующей неделе пройдут матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов, куда пробьется Динамо, если одолеет Славию. Он входит в пакет вместе с основной фазой Лиги чемпионов, поэтому показать его можно, только если заключен договор с УЕФА о трансляции всего турнира.

УЕФА должен объявить транслятора в Украине трех следующих сезонов ЛЧ, ЛЕ и Суперкубка еще в марте этого года, но не сделал этого до сих пор.

Контракт на трансляцию еврокубков в Медиа Группа Украина (телеканалы Украины, Футбол 1/2) закончился после киевского финала Лиги чемпионов.