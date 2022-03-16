Роман Яремчук, як і три тижні тому, залишився на лаві для запасних. У домашньому матчі саме гол українського легіонера врятував Бенфіку від поразки.

Бенфіка сенсаційно перемогла Аякс і вийшла у чвертьфінал ЛЧ – єдиний гол забили після виходу Яремчука

Аякс знову цілковито домінував і ще до перерви мав забивати навіть не один м'яч. Натомість лісабонці відбивалися і чекали свого моменту. Такий з'явився невдовзі після того, як на поле вийшов Яремчук. Щоправда, сьогодні героєм судилося стати його напарнику по атаці Дарвіну Нуньєсу. Уругваєць головою замкнув подачу зі штрафного і вибив Аякс із Ліги чемпіонів.