Аякс – Бенфіка – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Аякс поступився Бенфіці в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".
Роман Яремчук, як і три тижні тому, залишився на лаві для запасних. У домашньому матчі саме гол українського легіонера врятував Бенфіку від поразки.
Бенфіка сенсаційно перемогла Аякс і вийшла у чвертьфінал ЛЧ – єдиний гол забили після виходу Яремчука
Аякс знову цілковито домінував і ще до перерви мав забивати навіть не один м'яч. Натомість лісабонці відбивалися і чекали свого моменту. Такий з'явився невдовзі після того, як на поле вийшов Яремчук. Щоправда, сьогодні героєм судилося стати його напарнику по атаці Дарвіну Нуньєсу. Уругваєць головою замкнув подачу зі штрафного і вибив Аякс із Ліги чемпіонів.