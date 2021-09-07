Каталонцы готовятся к противостоянию с Динамо в ЛЧ. Из-за этого на официальном сайте клуба появилось представление Динамо.

"Самая известная персона украинской команды – на скамейке запасных. Это тренер Мирча Луческу, который пришел в киевский клуб прошлым летом после работы со сборной Турции. 12 сезонов он тренировал главного соперника Динамо – донецкий Шахтер.

Барселона получит двойное звездное усиление на матч с Динамо

У Луческу достаточно молодой состав, в котором украинцы Виктор Цыганков (правый вингер, 23 года) и Виталий Миколенко (левый защитник, 22 года), а также уругваец Карлос Де Пена (левый вингер, 29 лет). Это их главные действующие лица", – написала пресс-служба "блаугранас". Со всем текстом представления можно ознакомиться на официальном сайте.

Зарядись энергией футбола, просматривая любимые матчи ЛЧ вместе с коктейлями на основе премиальной Żubrówka Czarna! Узнать больше о Zubrowka Czarna и коктейли здесь.

Заметим, первое противостояние Динамо и Барселоны в Лиге чемпионов сезона 2021/22 состоится 20 октября. Ответный матч запланирован на 2 ноября.

"Мбаппе – новый феномен ": интервью Роналдо об уникальности Ибрагимовича, фаворите ЛЧ, Серии А без Роналду и Лукаку