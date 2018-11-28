АЕК – Аякс – 0:2 – видео голов и обзор матча

Аякс на выезде уверенно победил АЕК Дмитрия Чигринского. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 5 тур, группа E

АЕК – Аякс - 0:2

Голы: Тадич, 68, (пен), 72

Удаление: Левая, 67

Аякс в Греции одолел АЕК Дмитрия Чигринского. В первом тайме команды голов болельщикам не подарили. Гости больше владели мячом и имели несколько возможностей для взятия ворот в первые 45 минут, однако амстердамцы забить не удавалось.

Лига чемпионов: Аякс в большинстве одолел АЕК Чигринского и возглавил группу E

Во втором тайме ключевой эпизод во встрече произошел на 67-й минуте, когда левая сыграл рукой в ​​собственной штрафной и получил вторую желтую карточку и пенальти в ворота АЕКа. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Тадич. Уже через 4 минуты серб оформил дубль. Нерес накрутил Чигринского и голкипера, отдал на Хунтелаара, а тот откатил на Тадича, который расстрелял ворота АЕКа. В итоге Аякс уверенно победил АЕК со счетом 2:0.

Благодаря этой победе Аякс набрал 11 очков и стал лидером группы, а АЕК не заработав ни одного пункта завершает свой еврокубковый поход.