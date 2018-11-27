toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИОН - МАНЧЕСТЕР СИТИ РОМА - РЕАЛ МАДРИД

Лига чемпионов: Аякс в большинстве одолел АЕК Чигринского и возглавил группу E

21:52 15 Читати українською
Лига чемпионов: Аякс в большинстве одолел АЕК Чигринского и возглавил группу E
Борьба в матче / твиттер ФК Аякс

В матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов Аякс обыграл АЕК. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Лига чемпионов, 5 тур, група E

АЕК – Аякс – 0:2

Голы: Тадич, 68, (пен), 72

Удаление: Ливая, 67

В стартовом составе АЕК вышел Чигринский. Первый тайм Аякс имел небольшое преимущество, а вот во втором Аякс получил численное преимущество за вторую желтую карточку Ливая. Тадич реализовал пенальти, а через 4 минуты нападение голландцев унизило всю защиту АЕК. Голкипер неудачно выбил мяч, который сразу вернули. Нерес сблизился с вратарем, очень просто оттеснил Чигринского корпусом, откатил на Хунтелаара, а тот вывел Тадича на пустые ворота. 0:2 - довольно простая победа Аякса.

Благодаря этой победе Аякс набрал 11 очков и стал лидером группы, а АЭК с 0 очков завершает свой еврокубковый поход.

Лига чемпионов5 турОлимпийский стадион Афины (Афины)

АЕК Афины - Аякс: Вторник 27 ноября 2018

АЕК Афины
Матч окончен
0 : 2
Аякс
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Аякс Аякс АЕК Афины АЕК Афины АЕК Афины - Аякс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Хоффенхайм – Шахтер – видео голов
    Ліга чемпіонів — 22:23171 Хоффенхайм – Шахтер – видео голов
23
час
:
29
мин
Тоттенхэм
22:00
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук