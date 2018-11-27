Лига чемпионов: Аякс в большинстве одолел АЕК Чигринского и возглавил группу E

В матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов Аякс обыграл АЕК. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Лига чемпионов, 5 тур, група E

АЕК – Аякс – 0:2

Голы: Тадич, 68, (пен), 72

Удаление: Ливая, 67

В стартовом составе АЕК вышел Чигринский. Первый тайм Аякс имел небольшое преимущество, а вот во втором Аякс получил численное преимущество за вторую желтую карточку Ливая. Тадич реализовал пенальти, а через 4 минуты нападение голландцев унизило всю защиту АЕК. Голкипер неудачно выбил мяч, который сразу вернули. Нерес сблизился с вратарем, очень просто оттеснил Чигринского корпусом, откатил на Хунтелаара, а тот вывел Тадича на пустые ворота. 0:2 - довольно простая победа Аякса.



Благодаря этой победе Аякс набрал 11 очков и стал лидером группы, а АЭК с 0 очков завершает свой еврокубковый поход.