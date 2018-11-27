АЕК – Аякс – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Аякс на виїзді впевнено переміг АЕК Дмитра Чигринського. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 5 тур, група E

АЕК – Аякс – 0:2

Голи: Тадіч, 68, (пен), 72

Вилучення: Лівая, 67

Аякс в Греції здолав АЕК Дмитра Чигринського. У першому таймі команди голів уболівальникам не подарували. Гості більше володіли м'ячем і мали кілька можливостей для взяття воріт у перші 45 хвилин, проте амстердамці забити не вдавалося.

Ліга чемпіонів: Аякс в більшості здолав АЕК Чигринського і очолив групу E

У другому таймі ключовий епізод у зустрічі стався на 67-й хвилині, коли Лівая зіграв рукою у власному штрафному і отримав другу жовту картку і пенальті в ворота АЕКа. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Тадіч. Вже через 4 хвилини серб оформив дубль. Нерес накрутив Чигринського і голкіпера, віддав на Хунтелаара, а той відкотив на Тадича, який розстріляв ворота АЕКа. У підсумку Аякс впевнено переміг АЕК з рахунком 2:0.

Завдяки цій перемозі Аякс набрав 11 очок і став лідером групи, а АЕК з 0 очок завершує свій єврокубковий похід.