Барселона и ПСЖ сошлись в 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцы разгромно проиграли первый поединок со счетом 0:4, но в ответном матче организовали удивительный камбек и вышли в четвертьфинал.

"Барселона" в фантастическом матче победила ПСЖ и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Уже на третьей минуте Суарес открыл счет. Барселона деморализовала соперника и создавала момент за моментом. В конце первого тайма Курзава срезал в свои ворота пас пяткой от Иньесты.

После перерыва драма продолжилась – Месси реализовал заработанный Неймаром пенальти. ПСЖ забил в ответ сверхважный выездной гол усилиями Кавани. Теперь Барсе вместо одного нужно было забивать еще три.

И это она сделала. До конца основного времени оставалось две минуты, когда Неймар идеально положил со штрафного. Затем бразилец реализовал пенальти за фол против Суареса. А на последних секундах Неймар подал в штрафную – и Серхи Роберто затолкал победный шестой гол.

Барселона вылетела из Лиги чемпионов уже в четвертьфинале от Ювентуса, а Неймар летом перешел за невероятные в то время 222 миллиона евро в ПСЖ.

"Такого свинства еще не было. "Ай, Барсочка, ай, любименькая". Хрень какая-то". Реакция интернета на эпический камбэк в матче "Барселона" – ПСЖ