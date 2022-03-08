8 березня 2017 року каталонці створили одне з головних див у сучасному футболі.

Барселона та ПСЖ зійшлися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Каталонці розгромно програли перший поєдинок з рахунком 0:4, але в матчі-відповіді організували дивовижний камбек і вийшли у чвертьфінал.

"Барселона" у фантастичному матчі перемогла ПСЖ та пройшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Вже на третій хвилині Суарес відкрив рахунок. Барселона деморалізувала суперника та створювала момент за моментом. Наприкінці першого тайму Курзава зрізав у власні ворота пас п'ятою від Іньєсти.

По перерві драма продовжилася – Мессі реалізував зароблений Неймаром пенальті. ПСЖ забив у відповідь надважливий виїзний гол зусиллями Кавані. Тепер Барсі замість одного треба було забивати ще три.

І вона це зробила. До кінця основного часу залишалося дві хвилини, коли Неймар ідеально поклав зі штрафного. Потім бразилець реалізував пенальті за фол проти Суареса. А на останніх секундах Неймар подав у штрафний майданчик – і Серхі Роберто заштовхав переможний шостий гол.

Барселона вилетіла з Ліги чемпіонів вже у чвертьфіналі від Ювентуса, а Неймар влітку перейшов за неймовірні на той час 222 мільйони євро в ПСЖ.

"Такого свинства ще не було. "Ай, Барсочка, ай, люба". Хрінь якась". Реакція інтернету на епічний камбек у матчі "Барселона" – ПСЖ