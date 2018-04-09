Роналду ще ніколи в історії не був настільки могутнім – неймовірні цифри, в які важко повірити

Найкращий Кріштіану Роналду в кар'єрі? Так, лідер Реала демонструє найкрутішу форму свого життя.

У це важко повірити, але 33-річний португалець повернувся не просто сильнішим, а найсильнішим. На початку року він безнадійно відставав від усіх цих мессі, суаресів, салахів і кейнів. Зараз є найкращим бомбардиром Європи – першим, хто добрався до позначки в 40 голів за сезон 2017/18. З початку 2018 року Роналду забив 24 голи у 15 матчах. На його совісті 40% голів Реала у Прімері та 62,5% голів у Лізі чемпіонів.

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Простий, але неймовірний факт. Кріштіану ніколи в житті не забивав за перші 3 з гаком місяці року більше, причому ніколи не грав настільки мало матчів. Дербі Реал – Атлетіко, в якому команда Зідана повинна була вигравати, аби скоротити дистанцію від суперника у боротьбі за друге місце, був дуже показовим.

Рівень ротації та взаєморозуміння амбітного бомбардира та мудрого тренера дійшов до того, що Роналду знімають після години класної гри в настільки принциповому матчі. Фанати агресивно реагують, свистять і обурюються, а цей дует чемпіонів тільки посміхається на це, ламаючи всі шаблони. Показники португальця парадоксальні: при зменшенні кількості ігрового часу до небувалих розмірів збільшується результативність.

Зідан запропонував йому план на роки. Кар'єра КР7 продовжується і продовжується на тому ж топ-рівні, однак у жертву доводиться приносити своє его, яке волає про бажання грати кожен матч без замін.

Крішті забиває в середньому 1,6 гола за матч, якщо рахувати з 1 січня 2018-го. Станом на 8 квітня лише раз він забив 24 голи за Реал (Манчестер Юнайтед і Спортінг не згадуємо, адже там у нього були трохи інші функції і менша результативність). Але тоді, у 2012-му, Роналду провів 23 матчі, тоді як зараз на 8 менше.

Ніколи раніше він і близько не підходив до кульмінації сезону з такими показниками. Ставка Зідана на пік у другій половині футбольного року знову зіграла, хоча цього разу надто багато було втрачено в чемпіонаті Іспанії.

Зате в Лізі чемпіонів навіть могутні ПСЖ та Ювентус і близько не здатні скласти конкуренцію цьому звіру. І коли інші гранди підійдуть до вирішальних матчів євросезону виснаженими, Роналду чекатиме на них як ніколи ефективним і як ніколи сповненим сил.