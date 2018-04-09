toggle menu
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
КАРПАТИ - ЗІРКА ДЕСНА - АРСЕНАЛ-КИЇВ

Роналду ще ніколи в історії не був настільки могутнім – неймовірні цифри, в які важко повірити

18:18 2656 Читать на русском
Роналду ще ніколи в історії не був настільки могутнім – неймовірні цифри, в які важко повірити
Кріштіану Роналду / фото Getty Images

Найкращий Кріштіану Роналду в кар'єрі? Так, лідер Реала демонструє найкрутішу форму свого життя.

У це важко повірити, але 33-річний португалець повернувся не просто сильнішим, а найсильнішим. На початку року він безнадійно відставав від усіх цих мессі, суаресів, салахів і кейнів. Зараз є найкращим бомбардиром Європи – першим, хто добрався до позначки в 40 голів за сезон 2017/18. З початку 2018 року Роналду забив 24 голи у 15 матчах. На його совісті 40% голів Реала у Прімері та 62,5% голів у Лізі чемпіонів.

Роналду знову засумував у Реалі, або Як пережити подвійну "зраду" після гола року

Простий, але неймовірний факт. Кріштіану ніколи в житті не забивав за перші 3 з гаком місяці року більше, причому ніколи не грав настільки мало матчів. Дербі Реал – Атлетіко, в якому команда Зідана повинна була вигравати, аби скоротити дистанцію від суперника у боротьбі за друге місце, був дуже показовим.

Рівень ротації та взаєморозуміння амбітного бомбардира та мудрого тренера дійшов до того, що Роналду знімають після години класної гри в настільки принциповому матчі. Фанати агресивно реагують, свистять і обурюються, а цей дует чемпіонів тільки посміхається на це, ламаючи всі шаблони. Показники португальця парадоксальні: при зменшенні кількості ігрового часу до небувалих розмірів збільшується результативність.

Зідан запропонував йому план на роки. Кар'єра КР7 продовжується і продовжується на тому ж топ-рівні, однак у жертву доводиться приносити своє его, яке волає про бажання грати кожен матч без замін.

Крішті забиває в середньому 1,6 гола за матч, якщо рахувати з 1 січня 2018-го. Станом на 8 квітня лише раз він забив 24 голи за Реал (Манчестер Юнайтед і Спортінг не згадуємо, адже там у нього були трохи інші функції і менша результативність). Але тоді, у 2012-му, Роналду провів 23 матчі, тоді як зараз на 8 менше.

Кріштіану Роналду, статистика, рекорди, голи

Ніколи раніше він і близько не підходив до кульмінації сезону з такими показниками. Ставка Зідана на пік у другій половині футбольного року знову зіграла, хоча цього разу надто багато було втрачено в чемпіонаті Іспанії.

Зате в Лізі чемпіонів навіть могутні ПСЖ та Ювентус і близько не здатні скласти конкуренцію цьому звіру. І коли інші гранди підійдуть до вирішальних матчів євросезону виснаженими, Роналду чекатиме на них як ніколи ефективним і як ніколи сповненим сил.

Теги
Ліга чемпіонів Головне Рекорди Реал Мадрид Реал Мадрид Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Іспанія Статті Зінедін Зідан Зінедін Зідан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
31
хв
Рома
21:45
Барселона
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук