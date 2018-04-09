Реал не дотиснув Атлетіко в дербі: Роналду забив і дивно пішов з поля, суддя двічі помилився

Реал не переміг Атлетіко у мадридському дербі в рамках 31 туру чемпіонату Іспанії.

Господарі "Сантьяго Бернабеу" почали значно цікавіше. Роналду з кількох метрів не зміг переправити м'яч у ворота животом, згодом Кріштіану бахнув у поперечину після того, як Крооса збили у штрафному, а суддя не дав пенальті. За перші 15 хвилин Реал завдав 6 ударів та заробив 4 кутові. Варан не зміг пробити Облака ударом з меж воротарського.

Роналду з легкістю повторив свій туринський гол-шедевр на тренуванні

Перший добротний момент атлеті створили на 30-й хвилині: Дієго Коста під кутом вивалився на Наваса, але Кейлор парирував удар у ближній кут. Реал знову претендував на пенальті, однак цього разу було менш аргументовано. А на 41-й "королі" провели суператаку, в якій були стіночки, гра в дотик, обвідний удар Марсело у поперечину та добивання Карвахаля в Облака.

На 53-й Роналду забив 23-й гол у Прімері. Кріштіану зробив класний ривок у штрафний і пробив з льоту після навісу Бейла зліва. Аж на 5-му таймі протистояння Реала та Атлетіко команди нарешті розмочили сухий рахунок.

Máximos goleadores en la segunda vuelta de esta Liga:

19 Cristiano (4 goles en la primera vuelta)

13 Griezmann (5 goles en la primera vuelta)

12 Messi (17 goles en la primera vuelta) — Pedro Martin (@pedritonumeros) 8 квітня 2018 р.

Гості зрівняли за 4 хвилини. Грізманн відзначився своїм першим ударом. Антуан вивів Вітоло сам на сам, прокинувши поміж ніг Марсело, а потім вдало зіграв на добиванні. Француз став лише 7-м гравцем і першим за 26 років в історії Прімери, хто забив Реалу 6-й сезон поспіль – навіть Мессі такого не робив. Крім цього, Грізманн забив 13-й гол у другому колі чемпіонату Іспанії, перевершивши Лео на 1 гол. Тут же Коке міг виводити Атлетіко вперед, однак Навас мав іншу думку.

Грізманн присвятив свій гол донечці Мії

Уже на 64-й хвилині Зідан відзначився дивною заміною. Роналду поступився місцем на полі Бензема. Берегти на матч-відповідь проти Юве? Таке рішення тренера важко зрозуміти після перемоги 3:0 на виїзді. Кріш грав добре і міг забити ще, однак Зізу вирішив пожертвувати боротьбою за 2-е місце на користь Ліги чемпіонів. Після цієї суперечливої заміни Реал продовжив тиснути, але гостроти ударам Бейла і компанії відверто бракувало.

На останніх хвилинах у Серхіо Рамоса вселився Роналду, але удар захисника зі штрафного ефектно потягнув Облак. За мить капітан пробивав головою, а цього разу вже вище. У підсумку нічия, яка зберігає 4-очкову перевагу Атлетіко над Реалом і наближає чемпіонство Барселони.

Зідан та Облак майже вручають Атлетіко срібло

Рішення Зідана поберегти Роналду викликало шок, обурення та лише крихітні оплески. Ранню заміну Кріштіану, який готувався от-от роздавити суперника, зрозумів мало хто. Однак цього разу португалець не робив істерики. Зізу та КР7 домовились про час заміни ще до гри, інформують іспанські ЗМІ.

Ян Облак витягнув парочку крутих ударів і став героєм матчу. Словенець підтвердив реноме найкращого (найсухішого, 15 пропущених за 31 матч) воротаря Європи. Атлетіко стане срібним призером завдяки своїй стіні у воротах. Реал навряд чи відіграє 4 очки до кінця сезону.

Ноу Роналду, ноу паті

Весь атакувальний запал тримався на Кріштіану. Дуже старався Бейл, який пропустив матч проти Юве і прагнув відвоювати довіру Зідана. Однак саме Роналду був основним жахом для захисту Атлетіко. Бензема замінив португальця і просто розчинився на полі.

Суддя не призначив чистий пенальті, Грізманн був в офсайді

Було декілька суперечливих епізодів, але як мінімум фол Хуанфрана на Кроосі екс-рефері ФІФА Ітурральде Гонсалес трактує однозначно – рефері помилився, не призначивши 11-метровий.

Крім того, гол Грізманна не можна було зараховувати. Нога Антуана в момент прийому м'яча перебувала в офсайді. Крихітному, але офсайді.

Цікаві факти

Реал не перемагає Атлетіко вдома у чемпіонаті з 2012 року (3 поразки і 2 нічиї). Команда Сімеоне повторила вражаюче досягнення Барселони, встановлене у 1969-1974 рр. За всю історію Прімери тільки Валенсія відбирала очки на полі Мадрида 6 сезонів поспіль.

Грізманн став першим гравцем Атлетіко за майже 40 років, який забив на "Бернабеу" 3 сезони поспіль у чемпіонаті. Загалом француз забиває Реалу 6-й сезон Прімери без перерв.

vs R. Sociedad

vs PSG

vs Real Betis

vs Alaves

vs Getafe

vs PSG

vs Eibar

vs Girona

vs Juventus

vs Atleti @Cristiano has scored 20 goals in his last 10 games for @realmadriden! #RealMadridAtleti pic.twitter.com/EyGfPnXH43 — LaLiga (@LaLigaEN) 8 квітня 2018 р.

Роналду 8-й сезон поспіль забиває мінімум 40 голів за Реал.

Кріштіану забив 500-й гол у дербі Мадрида. Протистояння Реал – Атлетіко на 2 м'ячі перевершує каталонське Барселона – Еспаньйол.

Роналду забиває за Реал 10-й матч поспіль. Його середня результативність за цей час склала рівно 2 голи за гру!

Іспанія. Прімера, 31 тур

Реал – Атлетіко – 1:1

Голи: Роналду, 53 – Грізманн, 57