Контрольний матч

Рома – Евертон – 1:0

Гол: Суле, 70

Рома здобула перемогу над Евертоном в "українському дербі", але матч склався для українців обох команд не дуже вдало. Вже на 12-й хвилині Віталій Миколенко отримав травму і попросив заміну.

Артем Довбик був не дуже помітний на полі. У першому таймі він допоміг воротареві суперника помилитися завдяки своєму пресингу, але ударами по воротах форвард не запам'ятався.

Єдиний гол у матчі стався також без участі Довбика – Матіас Суле вбіг у штрафну "ірисок" з глибини і як справжній форвард реалізував гольову можливість. Тим самим аргентинець показав Довбику, як потрібно забивати – на рахунку Артема лише один гол у цьому передсезонні.

Зазначимо, що Довбик провів на полі 79 хвилин, після чого був замінений на Евана Фергюсона. Матч так і завершився мінімальною перемогою "вовків".