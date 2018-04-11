Рома феєрично відсвяткувала перемогу над Барселоною: танці та пісні в роздягальні і скупаний у фонтані президент

Італійська Рома фантастично відсвяткувала неочікувану перемогу над іспанською Барселоною в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (3:0), яка дозволила "вовкам" вийти до півфіналу турніру.

Герої Риму влаштували справжній безлад у роздягальні "Стадіо Олімпіко", святкуючи свою історичну звитягу. Танці, пісні, сльози радості вкупі створили неймовірну атмосферу після матчу римлян. Привітати Рому в підтрибунне приміщення також завітав легендарний Imperatore Франческо Тотті.

Рома розгромила Барселону 3:0 та вийшла в півфінал Ліги чемпіонів: огляд матчу

Президент же римлян Джеймс Паллотта відсвяткував перемогу команди разом із вболівальниками на П'яцца дель Пополо, де скупався в фонтані під схвальні вигуки фанів.