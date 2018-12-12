Реал вперше в історії єврокубків розгромно програв на Сантьяго Бернабеу

Мадридський Реал поступився ЦСКА в матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів .

Ця поразка стала для "вершкових" першим в історії розгромом у єврокубках на Сантьяго Бернабеу. Загалом, Реал провів 252 матчі у єврокубках і ніколи не поступався з різницею більше, ніж у два м'ячі.

ЦСКА розгромив Реал на Сантьяго Бернабеу, але вилетів з єврокубкі

До того ж, футболісти "королівського клубу" вперше за 44 єврокубкові поєдинки не змогли забити на домашньому стадіоні.

Окрім того, ЦСКА став лише четвертою командою, яка змогла двічі обіграти мадридців в одному розіграші Ліги чемпіонів. Раніше це вдавалося Аяксу (1995), Баварії (2008) та Ювентусу (2018).