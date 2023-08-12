Реал Сосьєдад приймає Жирону в першому турі чемпіонату Іспанії 2023/24. Стартовы склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Реал Сосьєдад – Жирона, стартував 12 серпня о 18:00 за київським часом. У стартовому турі Ла Ліги команда Віктора Циганкова і Артема Довбика отримала непростого опонента. Реал Сосьєдад завершив сезон 2022/23 на 4-й сходинці турнірної таблиці, кваліфікувавшись у Лігу чемпіонів. Жирона фінішувала на 10-му місці – поза межами зони єврокубків.

Довбик засмутив Стоїчкова і отримав одну з найбільших зарплат – українцеві поставили гольову планку в Жироні

Артем Довбик, який нещодавно перейшов у Жирону зі СК Дніпро і вже дебютував у матчі проти Лаціо, розпочав гру в запасі. На позиції центрфорварда з'явився капітан Крістіан Стуані. А от Віктор Циганков, який забив у ворота римлян, вийшов з перших хвилин.

Пряма трансляція матчу Реал Сосьєдад – Жирона доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Реал Сосьєдад:

Жирона: