Мадридський Реал і Райо Вальєкано в рамках матчу 12-го туру Ла Ліги сильнішого не визначили (0:0). Звіт читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про генеральну репетицію Реала перед матчем Ліги чемпіонів УЄФА проти Браги.

Підопічні Карло Анчелотті перемогли в Ель Класіко, але розслаблятись було зарано. Українсько-каталонська машина із Жирони вчора вискочила на перше місце в таблиці, а Барселона наблизилась до Реала на відстань в один заліковий бал. У таких умовах "вершкові" були зобов'язані перемагати в мадридському дербі проти Райо Вальєкано.

Очікувалось, що давні друзі Романа Зозулі дадуть бій. Все ж, "блискавки" тримались лишень у трьох очках від п'ятого місця. На практиці гра пройшла майже в одні ворота – у першому таймі гості провели всього один удар, а ще два вони завдали по перерві. Володіння не підіймалося вище 38%.

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Єдиний перспективний момент Райо в першому таймі трапився на 15-й хвилині, коли Модріч обрізався на власній половині. Одразу ж пішла контратака з передачею на лівий край штрафного, звідки стріляв Альваро Гарсія – втім, вийшло занадто неточно. Більше гості не тривожили оборону Реала.

"Вершкові" ж до перерви змарнували три топові нагоди відкрити рахунок. Вже на 6-й хвилині відзначитись міг Вальверде, який відібрав м'яч на чужій третині й вискочив віч-на-віч з голкіпером. Феде пробив низом у дальній кут, однак Дімітрєвскі парирував. На 36-й хвилині Камавінга отримав закидання в центр штрафного й завдав удару (спробу накрили), а на 39-й топ-момент створив Вінісіус.

Бразилець обійшов двох суперників на фланзі, влетів у штрафний і покотив під удар Хоселу. Нападнику залишилось забити з 12-ти метрів, однак Дімітрієвскі знову парирував! Зрештою, відпочивати команди пішли за нулів на табло.

По перерві марнотратство Реала продовжилось. Всього за хвилину після відновлення гри Модріч виконав закидання "шведою" в район лінії воротарського. Беллінгем замкнути не зміг, а Вінісіус на дальній стійці махнув повз м'яч!

Райо ледь не покарав за такий футбол на 63-й хвилині, коли вдалося заробити стандарт. Альваро Гарсія зачепився за відскок у штрафному й скинув сферу Де Томасу, а той закрутив у дальню дев'ятку. Кепи у воротах не було, однак завдяки рикошету сфера пролетіла повз площину. Господарів пронесло.

А вже через три хвилини "бланкос" таки прошили Дімітрієвскі. Голом відзначився Вінісіус, який переграв голкіпера з передачі Хоселу, але останній опинився у явному офсайді. Арбітри навіть не вмикали ВАР, одразу скасувавши взяття воріт. Після цього Карло Анчелотті вирішив зняти з пробігу Модріча – на полі з'явився Родріго, а Реал перейшов на схему 4-3-3.

Цей хід мав спрацювати на 71-й хвилині, коли Карвахаль віддав проникну передачу на правий кут воротарського. Туди увірвався Родріго, який спробував бахнути низом у дальній нижній – втім, йому трішки забракло точності. На 73-й же Джуд ледь не забив випадковий гол, підставивши ногу під закидання від Вінісіуса. М'яч зрикошетив від двох захисників, дивом не залетівши у сітку.

В наступні 15 хвилин Реал взяв тривалу паузу в серйозному загостренні. Аж наприкінці зустрічі в штрафному гостей знову стало спекотно. На 88-й Лежен ледь не зрізав простріл Родріго у власні ворота, а у компенсований час Родріго п'яткою замикав передачу від Карвахаля – Дімітрєівскі спіймав м'яч. На жаль для господарів, цей момент став останнім у зустрічі.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував сенсаційну нічию в мадридському дербі. Внаслідок цієї невдачі Реал залишився на другій позиції, відставши від Жирони на два очки.