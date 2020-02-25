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Реал Мадрид – Манчестер Сіті: прогноз на матч плей-офф Ліги чемпіонів

16:25 226 Читать на русском
Реал Мадрид – Манчестер Сіті: прогноз на матч плей-офф Ліги чемпіонів
Реал Мадрид – Манчестер Сіті: прогноз на матч ЛЧ / AFP

Мадридський Реал зустрічається з головним претендентом на трофей в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20. Який прогноз на гру Реал – Манчестер Сіті, підкаже "Футбол 24".

 

Матч Реал Мадрид – Манчестер Сіті відбудеться 26 лютого в Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Початок гри о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Реал Мадрид – Манчестер Сіті, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Авторитетна контора William Hill незначним фаворитом мадридської зустрічі бачить Манчестер Сіті – на "містян" пропонують поставити за 2.35. Перемога Реала оцінюється більшим коефіцієнтом – 2.8, а на нічию дають 3.7.

Фахівці Bwin трішки більш оптимістичні щодо шансів "вершкових". На успіх Реала можна поставити за 2.7, тоді як на виграш англійських гостей вивели коефіцієнт 2.4, а на нічию пропонують зробити ставку за 3.8.

Попередня зустріч команд в Лізі чемпіонів відбулася у 2016-му, коли долю двоматчевої півфінальної дуелі вирішив єдиний автогол. Реал у цьому сезоні демонструє не надто результативний футбол, а Манчестер Сіті останнім часом також проводить "низові" матчі. Втім, букмекери очікують у середу багато голів. На стандартний тотал більше (2,5) Bwin дає невеликий коефіцієнт 1.57, а на відповідний тотал менше – солідні 2.3.

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Відзначимо, що Манчестер Сіті бачать головним претендентом на перемогу в Лізі чемпіонів. William Hill оцінює тріумф "містян" коефіцієнтом 5. Водночас Реал відповідно до котувань лише сьомий за шансами – 15.

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Теги
Ліга чемпіонів Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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