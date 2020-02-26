Реал – Манчестер Сити: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридский Реал принимает Манчестер Сити в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Реал Мадрид – Манчестер Сити

26 февраля, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Oll.tv, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

На Сантьяго Бернабеу пройдет центральный поединок игрового дня ЛЧ. Реал, который является мировым рекордсменом по количеству побед в Кубке/Лиге чемпионов (13), будет принимать Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола будет противостоять Зинедину Зидану – тренерская дуэль привлекает не меньшее внимание, чем непосредственно сама игра. Для легенды Барселоны утереть нос извечному сопернику является делом чести.

"Горожане" давно мечтают о триумфе в самом престижном европейском клубном турнире, но пока высшим достижением англичан является стадия 1/2 финала в сезоне 2015/16. Интересно, что именно Реал тогда не пустил команду Мануэля Пеллегрини в решающий матч – "бланкос" взяли верх со счетом 1:0 по сумме двух поединков.

Реал Мадрид – Манчестер Сити: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов

Текущий розыгрыш Лиги чемпионов во многом является определяющим для Манчестер Сити. Так как УЕФА дисквалифицировал "горожан" из еврокубков на 2 года, то сезон 2019/20, вероятно, является последним шансом Гвардиолы все же выиграть ЛЧ во главе английской команды. АПЛ фактически проиграна – очевидно, что Пеп будет делать ставку именно на Лигу чемпионов. Впрочем, уже в первом раунде плей-офф Сити попал на очень непростого оппонента.

Подопечные Гвардиолы без проблем выиграли квартет C, опередив Шахтер, Аталанту и Динамо Загреб. Легко квалифицировался и 1/8 финала и Реал – правда, мадридцы пропустили на первую позицию ПСЖ. После первых двух туров команда Зидана набрала лишь 1 очко, но в следующих 4-х поединках добыла еще 10 пунктов и пробилась в плей-офф.

Именно эту пару многие уже назвали досрочным финалом – команда, которая сумеет пройти дальше, вполне может претендовать на статус главного фаворита турнира. Легкой прогулки здесь не будет – ожесточенная борьба будет идти на каждом участке поля.

Отдельного внимания заслуживает и Александр Зинченко. Полузащитник сборной Украины не попал в заявку на последний поединок АПЛ против Лестера, а в текущем розыгрыше ЛЧ сыграл всего 2 матча – против Шахтера и Динамо Загреб. Украинец вместе с одноклубниками отправился в Мадрид, но появится ли он на поле Сантьяго Бернабеу – вопрос открытый.

Кадровая ситуация

Травмированные: Азар, Асенсио

Под вопросом: Стерлинг

Дисквалифицированные: нет

Отсутствуют по другим причинам: Начо, Браим Диас, Хамес Родрмгес – Сане

Ориентировочные составы

Реал: Куртуа – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Вальверде, Модрич, Каземиро, Кроос – Винисиус, Бензема.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Менди – Родри, де Брюйне, Давид Силва – Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Букмекеры считают Манчестер Сити незначительным фаворитом, но вряд ли "горожане" способны обыграть Реал на его поле. Обе команды не могут похвастаться стабильностью в национальных чемпионатах, но в поединке ЛЧ, безусловно, оставят на поле все силы. И Реал, и Ман Сити имеют определенные кадровые потери, но это не должно помешать роскошному футболу. По нашему мнению, поединок завершится мировой, которая отложит определение четвертьфиналиста на ответный матч.

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