Анчелотті дражнить заявами про вибір на фінал ЛЧ – тренер Реала не гарантує склад з Куртуа
Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував нічию з Бетісом (0:0), яка стала репетицією перед фіналом ЛЧ.
"Чи повторю я той самий склад на Вемблі? Я маю ще тиждень, щоб подумати. Очевидно, ще є деякі сумніви. Ми збираємося насолоджуватися цим моментом до п'ятниці, готуючись до нового фіналу, зосередившись на досягненні своєї межі та спробі перемогти.
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Сумніви щодо яких позицій? Я не знаю... Мені подобаються ці дебати, які було створено. Нехай вони тривають до суботи. Мені дуже подобається, я люблю це", – наводить слова Анчелотті AS.
Нагадаємо, Куртуа повернувся 4 "сухими" матчами і виглядає фаворитом на вихід у фіналі ЛЧ 1 червня. Луніну під завісу чемпіонату довірили лише одну гру проти Вільяреала, в якій він пропустив 4 голи.
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