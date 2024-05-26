"Чи повторю я той самий склад на Вемблі? Я маю ще тиждень, щоб подумати. Очевидно, ще є деякі сумніви. Ми збираємося насолоджуватися цим моментом до п'ятниці, готуючись до нового фіналу, зосередившись на досягненні своєї межі та спробі перемогти.

Лунін повинен сам визначити своє майбутнє – два топ-клуби чекають, фінал ЛЧ вирішить все

Сумніви щодо яких позицій? Я не знаю... Мені подобаються ці дебати, які було створено. Нехай вони тривають до суботи. Мені дуже подобається, я люблю це", – наводить слова Анчелотті AS.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яка заряджає драйвовими емоціями. А щоб отримати ще більше задоволення від гри, обирайте хрумкі рифлені чипси Lay’s Мах. Ця лінійка має особливо насичені смаки та щільну текстуру, тому смакуватиме ще більш яскраво. Спробуйте Lay’s Мах – насолоджуйтеся незабутніми враженнями.

Нагадаємо, Куртуа повернувся 4 "сухими" матчами і виглядає фаворитом на вихід у фіналі ЛЧ 1 червня. Луніну під завісу чемпіонату довірили лише одну гру проти Вільяреала, в якій він пропустив 4 голи.

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