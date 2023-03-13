Тренерський штаб Реала на чолі з Карло Анчелотті отримав позитивні новини від клубних лікарів перед другим матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Карім Бензема і Ферлан Менді провели друге поспіль тренування у загальній групі. Якщо не виникне форс-мажорів, обоє будуть доступні для Анчелотті на матч проти Ліверпуля, повідомляє Mundo Deportivo.

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Французький форвард не грав з 5 березня через проблеми з гомілкостопом (це вже його 7 травма у сезоні). Його земляк був відсутній аж з 26 січня через розрив м'язів лівої ноги. У стрій Менді повернувся на 2 тижні раніше, ніж очікувалось.

Єдиним травмованим з основи Реала залишається Девід Алаба, який травмувався у першому поєдинку проти Ліверпуля (5:2). Австрієць займається окремо.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між іспанським та англійським грандами відбудеться 15 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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