Вже в середу, 15 березня, Ліверпуль зіграє матч-відповідь 1/8 ЛЧ проти мадридського Реала. Мерсисайдцям окрім демонстрації своїх найкращих якостей потрібна уся прихильність фортуни, аби здобути путівку у наступний етап турніру.

У сезоні 2022/23 шанувальники Ліверпуля звикли очікувати від своєї команди всього що завгодно. Таке враження, що навіть натяк на стабільність покинув табір мерсисайдців, яких попри непоганий футбол кидає по різних полюсах крайнощів.

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Для того, аби продовжити боротьбу у Лізі чемпіонів, Ліверпулю потрібно повторити подвиг 2019 року, але вже з іншим іспанським грандом. Реал попри усі проблеми навряд чи готовий подарувати хлопцям Клоппа такий шанс, але якщо й існує команда, яка здатна на диво, то це саме Ліверпуль. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розмірковує над тим, які шанси на неможливе у Ліверпуля цього разу.

Нелогічна домашня поразка

Початок протистояння на "Енфілді" почався краще, ніж могли собі уявити найпалкіші фанати Ліверпуля. Вже на 14-й хвилині на табло був рахунок 2:0, і здавалося, що мерсисайдцям нарешті вдалося оговтатися та повернутися у звичну для всіх форму. Трибуни шаленіли, а Карло Анчелотті гарячково перебирав варіанти повернення своєї команди у гру.

Два швидкі пропущені голи не стали для Реала нокаутом, радше навпаки: "вершкові" побігли вперед ще з більшою шаленістю. Швидка відповідь Вінісіуса стала сигналом, що ставити крапку в матчі ще рано, а перед перервою "начудив" Аліссон, подарувавши бразильцю дубль. Таке враження, що голкіпери мерсисайдців в іграх з Реалом перебувають під дією якогось прокляття.

Помилка Аліссона та камбек ще до перерви додали "королівському клубу" впевненості, на яку в Ліверпуля не знайшлося відповіді. Мілітан та Бензема практично "поховали" шанси мерсисайдців, адже порятунок після 2:5 виглядає чимось за межею дива. Та Ліверпуль ніколи не був командою, яка зважала на подібні прогнози.

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Побиття Манчестер Юнайтед як ляпас скептикам

Якби хтось сказав, що нинішній Ліверпуль здатен обіграти Манчестер Юнайтед з рахунком 7:0, то кожен би подумав: цього хлопця може врятувати хіба що гарний психіатр. Сама думка про розгром "дияволів" хлопцями Клоппа виглядала божевіллям, адже манкуніанці саме почали набирати хід та виконувати вказівки Тен Хага.

Натомість Ліверпуль хрестоматійно розкатав Юнайтед, замахнувшись на позиції фіналу ЛЧ-2022 у номінації "найкращий футбольний матч року". Звісно, Юнайтед зробив надто багато помилок та дозволив супернику отримати перевагу чи не на всіх клаптиках поля, але знущання над запеклим ворогом має додати Ліверпулю віри в те, що попри усі труднощі вони здатні перевернути все з ніг на голову.

Падіння перед можливим злетом

Перед повторним двобоєм з Реалом Ліверпулю як ніколи потрібна впевненість у своїх силах. Здавалося, кращого варіанту для цього, аніж Борнмут, який борсається на нижніх позиціях у таблиці АПЛ, просто не вигадаєш. Але все пішло шкереберть: пропущений гол, десятки моментів, які не стали голом, нереалізований пенальті Салаха та як підсумок мінімальна поразка. Кращого сценарію для демотивації перед надважливим матчем просто не вигадаєш.

Натомість Реал Анчелотті на "Бернабеу" спокійно розібрався з Еспаньйолом з рахунком 3:1, потішивши своїх вболівальників збереженням шансів на чемпіонство. Навіть зараз логіка підказує, що Ліверпуль просто не на тому рівні, аби протиставити щось найкращій команді світу.

Але Його Величність футбол вже багато разів доводив, що поціновувачам логіки краще зануритися у світ шахів. У середу усім варто очікувати на справжнє шоу, а чи буде в ньому місце для радості шанувальників Ліверпуля, стане зрозуміло лише під час розгортання баталії на футбольному полі.