Реал розривається на трьох фронтах – чемпіонат, Кубок Іспанії та Ліга чемпіонів. Не сприяють мадридцям і травми. Так, Менді у лазареті від січня, Алаба вже два тижні, а Бензема стабільно туди повертається на 1-2 матчі. Тож Карло Анчелотті на дуель проти Еспаньйола був доволі обмежений у виборі складу.

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Нинішній суперник не мав стати загрозою для "бланкос", але сталось не так, як гадалось. Гості вже на 8 хвилині вийшли вперед. Камавінга на лівому фланзі програв боротьбу Рубену Санчесу, той прострілив на Хоселу. Третій найкращий бомбардир Прімери розстріляв Куртуа! Але каталонці раділи не довго. На екваторі тайму у штрафному дива дриблінгу продемонстрував Вінісіус й чітко пробив у дальній кут. 1:1.

Мадридці продовжили беззаперечно тиснути на візаві, хоч і без надгострих моментів. Але клас дався взнаки. На 39 хвилині Мілітао виявився "найвищим" у штрафному й результативно замкнув передачу Чуамені. Без шансів для кіпера. Загалом у першому таймі Реал володів м'ячем 80% часу, суперник – всього 20%.

По перерві Еспаньйол зумів вирівняти ситуацію, але без особливої гостроти. Попри хиткий рахунок, економ-режим увімкнув і Реал. Мабуть, подумки вже був у Лізі чемпіонів. Найкращий момент знову створив Вінісіус, який на 75 хвилині повинен був оформлювати дубль. М'яч після прямого удару зі штрафного від бразильця влучив у поперечку, кіпер був повністю відіграний.

Еспаньйол наважився на фінальну навалу. Результату це не дало. Натомість ефектну крапку поставив Асенсіо після пасу Начо. 3:1! Реал закріпився на другій сходинці Прімери, набравши 56 залікових балів (відставання від Барселони становить 8 пунктів). Еспаньйол залишився 13-м, але до кінця туру ризикує скотитись у зону вильоту.

Попереду у команди Андрія Луніна надважливий матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, який відбудеться на Сантьяго Бернабеу вже 15 березня. Перша дуель завершилась яскравою перемогою мадридців з рахунком 5:2.

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