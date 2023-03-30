Аль-Хіляль запропонував Серхіо Рамосу зарплату в 30 мільйонів євро за сезон. Це у чотири рази більше, ніж він зараз заробляє в ПСЖ.

Оскільки ПСЖ продовжує боротися тільки за чемпіонський титул у Лізі 1, клубне керівництво вже приступило до планування складу на наступний сезон. Сумніви стосовно майбутнього стосуються тільки двох гравців – Ліонеля Мессі та Серхіо Рамоса. Як інформує AS, щодо першого ведуться переговори, щодо другого є невпевненість. Перш ніж пропонувати захиснику продовження контракту, ПСЖ хотів би дочекатися закінчення сезону.

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А ось "багаті мішки" з Саудівської Аравії зволікати не стали. Як повідомляє L'Équipe, Аль-Хіляль запропонував Серхіо Рамосу контракт із зарплатою в 30 мільйонів євро за сезон, що набагато більше, ніж гравець заробив у Парижі за два роки.

Ба більше, це була лише перша пропозиція. Повідомляється, що під час переговорного процесу Аль-Хіляль буде готовий збільшити суму пропозиції до 50 мільйонів євро за сезон. Місячна зарплата 4-разового переможця Ліги чемпіонів в брутто становить 791 тисячу євро на місяць.

Саудівська Аравія претендує на проведення ЧС-2030, і прагне залучити великих зірок, щоб зробити свій внутрішній чемпіонат впізнаваним і більш помітним у ЗМІ.

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