"Ліга чемпіонів? Я вважаю, що ми маємо команду, яка може спробувати перемогти в турнірі. Ми дуже натхненні цією ідеєю і сподіваємось, що вона втілиться в життя, але ПСЖ потрібно заспокоїтися.

Мессі демонстративно не святкував разом з іншими гравцями ПСЖ перемогу над Реалом

Не завжди перемагає найсильніша команда і потрібно зосередитись на всіх деталях, думаючи про те, щоб стати кращою командою. Саме найсильніші команди досягають своїх цілей. ПСЖ думає про це", – цитує Мессі журналіст Адрієн Греньє у Twitter.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу ЛЧ ПСЖ змагається з Реалом. У першому матчі, попри осічку Мессі з пенальті, парижани мінімально здолали мадридців (1:0).

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