ПСЖ – Баварія: Мбаппе назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів

"У нас є шанс виграти Лігу чемпіонів – саме тому я перейшов в цей клуб. Я завжди говорив, що хочу увійти в історію французького футболу. Завтра у мене буде ще одна можливість зробити це.

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З тих пір, як я прийшов в команду в 2017 році, ми пережили кілька великих розчарувань. Але тепер ми в фіналі. І це показує, що ні я, ні вся команда не здавалися. Перемога французького клубу в цьому турнірі стала б справжньою нагородою. Це було моєю місією, коли я прийшов сюди. Чим більше днів проходить, тим краще я почуваюсь. Те, що я зміг взяти участь в півфіналі, дуже допомогло мені, хоча я був трохи не в формі.

Нойер – один з найбільших воротарів в історії футболу. Я завжди мріяв протистояти найкращим. Коли ти хочеш бути найкращим, то повинен грати проти таких самих. Завтра ми зустрінемося з фаворитом. Мам потрібно діяти цілеспрямовано і грати в свій футбол.

Ліга чемпіонів, як і раніше, – найбільший клубний турнір. Звичайно, дивно грати без глядачів. Нам би хотілося бути тут разом з нашими вболівальниками. Але ми знаємо, що вони будуть підтримувати нас, де б вони не були. Так чи інакше, але це все ще Ліга чемпіонів. Ви можете в цьому переконатися по темпу гри. Так, глядачів немає, але на стадіоні все одно відмінна атмосфера.

Ви можете це відчути – всі хочуть виграти цей турнір. Це незвичайний формат, він нам назавжди запам'ятається. Ми були в шоці від трагедій, пов'язаних з пандемією. Цей турнір увійде в історію", – цитує Мбаппе офіційний сайт УЄФА.

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