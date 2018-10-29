ПСВ спас ничью в матче с Тоттенхэмом, Льорис получил красную карточку

Тоттенхэм в 3-м туре Лиги чемпионов в меньшинстве не смог удержать выездную победу над ПСВ.

Матч проходил при полном доминации Тоттенхэма, который контролировал мяч и регулярно создавал голевые моменты. Уже на 4-й минуте Сон Хын Мин мог вывести лондонцев вперед, однако его из пределов штрафной заблокировал один из защитников. На 17-й мог отличиться Кейн, однако и его выстрел после подачи с углового заблокировали, после чего Харри снова перевисел защитников и замкнул подачу ударом в перекладину. ПСВ проснулся на 20-х минутах, однако удары Перрейры с дистанции и Де Йонга головой прошли недалеко от каркаса ворот. На 30-й же голландцы вырвались вперед: Алдервейрельд в элементарной ситуации потерял мяч, Лосано вышел один на один и рикошетом от ноги Тебе перебросил Льориса – 1:0!

После этого "шпоры" прижали ПСВ: на 35-й минуте голкипер Зут в красивом прыжке парировал удар все того же Алдервейрельда, а потом из-за офсайда не засчитали гол Дэвидсона Санчеса. Наконец, на 39-й Тоттенхэм отыгрался: Лукас Моура прекрасным ударом метров с 12-ти замкнул прострел Триппьер – 1:1. Впрочем, на 45-й ПСВ мог забить второй гол, но Перрейры завершил свой сольный проход ударом в перекладину.

Во втором тайме рисунок игры не изменился, но на этот раз "шпоры" довольно быстро забили. На 55-й минуте Эриксен обыгрался с партнерами и выполнил подачу на дальнюю штангу, которую ударом головой с нескольких метров замкнул Кейн – 1:2. На 66-й он Харри мог оформить дубль, но его удар под перекладину отразил Зут. на 71-й был отыгран и он, но Ламела шикарным ударом попал в перекладину. Все шло к победе, как вдруг на 79-й минуте Уго Льорис вышел из ворот и грубо сбил Лосано, получив прямую красную карточку. ПСВ сразу почувствовал кровь и на 87-й же отыгрался: после подачи со штрафного мяч заметался по штрафной, и Люк де Йонг елегентно подрезал его в ближнюю девятку – 2:2. Это был последний гол в матче.

Таким образом, ПСВ и Тоттенхэм набрали по первому очку в Лиге чемпионов, занимая тереть и четвертое место в таблице.

Лига чемпионов 2018/2019, 3-й тур, группа В

ПСВ – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Лосано, 30, Де Йонг, 87 – Моура, 39, Кейн, 55

Удаление: Льорис, 79