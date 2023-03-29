Зовсім скоро виповниться 20 років з дня тріумфу Андрія Шевченка у Лізі чемпіонів. Мілан під керівництвом Карло Анчелотті обіграв Ювентус у знаменитій серії пенальті на Олд Траффорд.

Вирішальний удар Андрія Шевченка у післяматчевій серії приніс Мілану 6-й Кубок чемпіонів в історії клубу. Найкращий футболіст в історії незалежної України став першим представником нашої країни, який виграв найпрестижніший євротурнір. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як склалося життя футболістів Мілана, які 28 травня 2003 року вийшли у старті на фінал Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

Діда

Бразильський воротар став головним героєм фіналу на Олд Траффорд, відбивши три удари з позначки у післяматчевій серії. Трезеге, Салаєта і Монтеро не зуміли переграти голкіпера Мілана, який після тієї гри провів у складі "россонері" ще 9 років. Влітку 2012-го Діда покинув команду, після чого взяв кількамісячну паузу в кар'єрі. Згодом бразилець пограв на батьківщині за кілька тамтешніх клубів, а завершив кар'єру футболіста у 2016-му.

Хто виграє Лігу чемпіонів: є явний фаворит, Реал лише третій, у Мудрика обмаль шансів – прогноз суперкомп'ютера

Майже одразу Діда взявся за тренерську роботу – звісно ж, із голкіперами. Працював у чемпіонатах Єгипту і Китаю, а в 2019-му повернувся до Мілана, де став тренером воротарів у команді U-17. Згодом пішов на підвищення – Діда увійшов до штабу Стефано Піолі у першій команді. Став однією з головних причин прогресу Майка Меньяна, який більш ніж гідно замінив Джанлуїджі Доннарумму.

Після чемпіонського сезону 2021/22 Нелсон Діда неприємно здивував керівництво Мілана, покинувши клуб з особистих причин. Наразі у жодному клубі екс-кіпер збірної Бразилії не працює.

Алессандро Костакурта

Легенді "россонері" на момент того фіналу було вже 37 років, але це не завадило Біллі Костакурті провести в команді ще чотири сезони. Захисник завершив кар'єру влітку 2007-го і одразу ж увійшов у тренерський штаб Мілана. Втім, затримався лише на сезон, після чого у жовтні 2008 року очолив Мантову, яка виступала в Серії B. Там відверто не склалося – вже через 13 матчів Костакурта пішов у відставку.

Весь світ уважно спостерігатиме за Лігою чемпіонів. Не залишайся осторонь футбольного протистояння та вболівай за улюблені команди. А створити особливу атмосферу допоможе HLIBNY DAR.

Запекла гра на полі Ліги чемпіонів у поєднанні з HLIBNY DAR зроблять незабутнім твій вечір. HLIBNY DAR – все вирішується на полі!

Згодом Алессандро кілька місяців працював у Федерації футболу Італії на адміністративній посаді. З осені 2018-го Костакурта нагадує про себе у футбольному світі хіба що у ролі експерта на телебаченні та завдяки участі у благодійних матчах.

Попри наявність тренерського диплому категорії PRO, легенда Мілана не очолював жодну команду ще з часів Мантови. Зараз йому 56 – імовірно, Костакурту все влаштовує, і до тренерської роботи він більше не повернеться.

Алессандро Неста

Для центрального захисника збірної Італії сезон 2002/03 став дебютним у Мілані. Після перемоги в Лізі чемпіонів Неста зіграв із "россонері" ще два фінали проти Ліверпуля, а у 2012 році переїхав до МЛС, підписавши контракт із Монреалем. У 2014-му зіграв три матчі за індійський Ченнаїн, після чого завершив кар'єру.

На посаді головного тренера Алессандро Неста працював у Маямі, Перуджі та Фрозіноне. З обох італійських клубів був звільнений. Влітку 2021-го Лаціо серйозно розглядав свою колишню зірку на посаду головного тренера після відходу Сімоне Індзагі, але в підсумку римський клуб зробив ставку на Мауріціо Саррі. Неста ж досі без роботи, якщо не враховувати регулярні появи на ТБ в ролі експерта.

Зовсім нещодавно італієць перетнувся із Андрієм Шевченком у Лондоні, завітавши до столиці Англії на матч Ліги чемпіонів Тоттенхем – Мілан.

Паоло Мальдіні

Легендарний капітан Мілана, який всю кар'єру провів у рідній команді (901 матч, 33 голи, 43 асисти). Зіграв у 8-ми фіналах Кубка/Ліги чемпіонів, 5 із яких виграв. Загалом в його активі 26 виграних трофеїв.

Після завершення кар'єри у 2009 році відмовився від тренерської роботи, обравши шлях менеджера. Так, Мальдіні був одним із співзасновників американського клубу Маямі (не плутати з Інтером Маямі, який належить Девіду Бекхему).

У 2018-му Паоло повернувся в рідний Мілан. Спершу став директором із розвитку, після чого увійшов до кола топ-менеджерів клубу. З 2019 року Мальдіні працює технічним директором Мілана, відповідаючи за всі ключові процеси в клубі. Як бачимо, небезуспішно – Мілан у сезоні 2021/22 після тривалої перерви здобув Скудетто.

До слова, третій номер, під яким виступав Мальдіні, у Мілані більше не використовується. "Россонері" назавжди закріпили його за своїм колишнім капітаном. Єдиними, хто мають право на "трійку" – сини Паоло (Даніель і Крістіан).

Каха Каладзе

Колишній гравець Динамо є єдиним грузином, який виграв Лігу чемпіонів. Влітку 2010-го Кахабер покинув Мілан і перейшов у Дженоа, а у 2012 завершив ігрову кар'єру.

Як і його колишній одноклубник Андрій Шевченко, Каладзе пішов у політику. Якщо в українця там не склалося, то грузин зумів побудувати кар'єру, остаточно покинувши футбол і паралельно розвиваючи бізнес. Ще у 2012 році Каха пройшов у парламент від тоді опозиційної партії "Грузинська мрія", яка набрала більшість голосів на виборах. Згодом екс-футболіста призначили міністром енергетики Грузії. У 2017 році Каладзе був обраний мером Тбілісі, а у 2021-му його переобрали на другий термін.

Після початку повномасштабної війни Росії з Україною Каладзе кілька разів витискав із себе висловлювання про ці події, але вчинки міського голови Тбілісі та секретаря правлячої партії абсолютно не свідчать про підтримку України. Зокрема, колишній гравець Динамо нещодавно виступив за відновлення прямого авіасполучення з агресорами і скасування віз до Росії для громадян Грузії. Окрім того, Каха чітко дав зрозуміти, що Грузія не протистоятиме Росії і обирає мир з державою-терористом. Яка не так давно наробила біди і в його рідній країні.

Дженнаро Гаттузо

Після перемоги в Лізі чемпіонів "хоробре серце" віддав Мілану ще 9 років. Влітку 2012-го Гаттузо попрощався з Міланом і один сезон побігав за швейцарський Сьйон, після чого завершив кар'єру футболіста.

Дженнаро – один із небагатьох тодішніх футболістів Мілана, який зумів впродовж тривалого часу попрацювати головним тренером. Так, Гаттузо ще у часи Сьйона став граючим наставником команди, після чого тренував у цілій низці команд – Палермо, Крит, Піза, Мілан та Наполі. Влітку 2022-го італієць очолив Валенсію, але не пропрацював і сезону. Наприкінці січня "кажани" оголосили про відхід тренера.

Якщо ігрова кар'єра Гаттузо наповнена трофеями (чемпіон світу, дворазовий володар Скудетто і ЛЧ), то у статусі тренера 45-річний Ріно виграв лише Кубок Італії з Наполі (сезон 2019/20).

Андреа Пірло

"Маестро" у 2011 році раптово виявився непотрібним Мілану. Пірло помстився просто розкішно, підписавши контракт із Ювентусом, де став ключовим гравцем, 4 рази виграв Скудетто і дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. У 2015-му Андреа покинув Європу, перейшовши в Нью-Йорк Сіті. Саме там він і повісив бутси на цвях, після чого ще певний час мешкав у США.

У 2020-му Пірло розпочав тренерську кар'єру. Спершу чемпіона світу-2006 призначили наставником молодіжки Ювентуса, але буквально через місяць Андреа очолив першу команду "Старої Синьйори" після відставки Мауріціо Саррі.

Вийшло не дуже – туринці вперше за 10 років не стали чемпіоном Італії, фінішувавши лише на 4-й позиції. Провал прогнозовано коштував Пірло роботи. Після невдачі в Турині Андреа взяв річну паузу, не отримав серйозних пропозицій і наважився на переїзд у Туреччину. Зараз фахівець очолює Карагюмрюк, який посідає 9 місце у Суперлізі.

Кларенс Зеєдорф

Рекордсмен Ліги чемпіонів, яку виграв у складі трьох різних команд. На пару з Каладзе Зеєдорф не забив Буффону свій пенальті, однак сейви Діда дозволили Мілану взяти трофей у фіналі в Манчестері.

Як і багато гравців тієї епохи, Зеєдорф ще довго захищав кольори "россонері" після перемоги на Олд Траффорд. Нідерландець покинув Сан-Сіро лише у 2012-му, підписавши контракт із бразильським Ботафого, який став його останнім клубом.

У січні 2014-го Мілан доволі несподівано призначив Зеєдорфа новим головним тренером. Кларенс допрацював невдалий для команди сезон, після чого був звільнений. Далі були кілька місяців у Китаї, нетривала робота з українцем Максимом Ковалем у Депортіво, і цілий рік у збірній Камеруну. З липня 2019-го Зеєдорф на тренерській лаві не з'являється, періодично вигулькуючи на полі хіба у благодійних матчах. В одному з таких забив після асисту Шевченка.

Руй Кошта

Як і Паоло Мальдіні, португалець після завершення кар'єри вирішив досягти успіху на адміністративній роботі. Спершу півзахисник у 2006-му на правах вільного агента перейшов із Мілана в Бенфіку. Віддав рідному клубу ще два роки кар'єри на полі, після чого одразу отримав відповідальну посаду – Кошту призначили спортивним директором "орлів".

Влітку 2021-го португалець пішов на підвищення. Президент Бенфіки Луїш Філіпе Вієйра загримів до в'язниці за фінансові махінації, а Руй Кошта був обраний новим очільником клубу, набравши майже 85% голосів.

Саме Кошта підписував у Бенфіку Романа Яремчука та продавав нападника збірної України назад у Бельгію. У сезоні 2022/23 команда впевнено йде до чемпіонства Португалії, а в чвертьфіналі ЛЧ Бенфіка зіграє проти Інтера і має прийнятну сітку до фіналу.

Філіппо Індзагі

Багаторічний партнер Андрія Шевченка в атаці Мілана пережив драму Ліверпуля у 2005-му і взяв реванш у англійців два роки потому. Філіппо Індзагі завершив ігрову кар'єру у 2012-му, і одразу ж розпочав тренерську роботу. Піппо досяг певних успіхів з молоддю "россонері", а у 2014-му очолив першу команду Мілана. Затримався тільки на сезон, а згодом працював у другосортних клубах Італії – Венеції, Болоньї, Беневенто і Брешії. Зараз 49-річний Індзагі-старший очолює Реджину, яка посідає 7 місце в Серії B.

Якщо на футбольному полі Філіппо суттєво перевершив свого брата Сімоне у плані трофеїв, то тренерська кар'єра складається краще в Індзагі-молодшого. Сімоне, який молодший за брата на 3 роки, виграв бодай два Кубка і чотири Суперкубка Італії, а от у Піппо тренерських трофеїв все ще немає. Принаймні, на дорослому рівні.

Андрій Шевченко

Тут розповідати нічого не треба. У 2006-му українська легенда наважився на перехід до Челсі, де справи не пішли. Згодом була невдала оренда в Мілан, повернення в рідне київське Динамо і завершення кар'єри після Євро-2012, на якому Шева оформив дубль у ворота Швеції.

Згодом Шевченко невдало спробував себе в політиці, увійшов у тренерський штаб Михайла Фоменка у збірній України, а після Євро-2016 став головним тренером національної команди. Андрій Миколайович не зміг вивести збірну України на ЧС-2018, але успішно подолав кваліфікацію на чемпіонат Європи-2020, на якому "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу. Після того Євро наставник приголомшив усіх раптовим відходом зі збірної, восени 2021-го очолив Дженоа, у якому протримався заледве два місяці (11 матчів).

Після початку повномасштабної війни футбол для Шевченка відійшов на другий план. Легенда регулярно відвідує різноманітні заходи, де нагадує світу про злочини Росії, а також збирає кошти на відновлення та підтримку України.

Тренер – Карло Анчелотті

Перемога в тій Лізі чемпіонів стала першою для італійського тренера, яких згодом набралося ще три. Карлетто очолював Мілан до 2009 року, після чого розпочав своє європейське турне. ПСЖ, Челсі, Реал, Баварія – у всіх цих клубах італієць виграв чемпіонат, встановивши вражаючий рекорд (перший наставник, який виграв усі топ-5 ліг Європи).

Далі були Наполі, Евертон і повернення в Реал, із яким Анчелотті виграв ЛЧ 2021/22 і став чемпіоном Іспанії. Зараз його команда продовжує боротьбу за захист європейської корони, а самого Карлетто дедалі активніше сватають у збірну Бразилії, яка шукає тренера з менталітетом переможця.