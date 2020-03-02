Пономар продовжить кар'єру в чемпіонаті Грузії

Колишній форвард Олександрії та Волині Віталій Пономар став гравцем Торпедо Кутаїсі.

Пономар пройшов медогляд і вже підписав угоду з Торпедо Кутаїсі, повідомляє офіційний Instagram грузинського клубу.

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Зазначимо, що українець з зими 2020 року перебуває в статусі вільного агента після розриву угоди. Пономар ставав бронзовим призером УПЛ разом з Олександрією, а останнім клубом нападника була Волинь.

До слова, новий сезон чемпіонату Грузії розпочався лише на цих вихідних. Торпедо Кутаїсі поступився 0:2 та посідає останню сходинку турнірної таблиці.

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