Роналдінью та його мама / Фото з відкритих джерел

У віці 71 року померла мама Роналдінью, повідомляє Football Espana. Смерть настала в суботу, 20 лютого, після затяжної боротьби з коронавірусом.

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Дона Мігеліна була госпіталізована в одну з лікарень Порту-Алегрі ще наприкінці 2020-го. Тоді – у грудні – вона здала позитивний тест на COVID-19, її стан погіршився і Мігеліну перевели в реанімацію. На жаль, мама Роналдінью не змогла перебороти сумнозвісну хворобу.

До слова, екс-зірка ПСЖ, Барселони та Мілана перехворів коронавірусом ще у жовтні. У легенди хвороба протікала безсимптомно.

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