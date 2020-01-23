Помер колишній начальник Карпат і Волині Анатолій Барабасевич

У віці 62 років не стало колишнього керівника львівських Карпат та луцької Волині Анатолія Барабасевича.

Сьогодні, 23 січня, перестало битися серце відомого футбольного діяча Анатолія Барабасевича, якому 24 січня мало виповнитися 63 роки. Про це повідомив Юрій Назаркевич – керівник прес-служби "зелено-білих".

"Легіонери хотіли бойкотувати ще наприкінці першого кола": Карпати зсередини – 4-місячні борги, шок і туманне майбутнє

Анатолій Барабасевич у 1987-1991 роках працював начальником луцької Волині, а з січня 1993-го по жовтень 1994 року обіймав аналогічну посаду у львівських Карпатах.

"Хотів придбати у Карпати молодого Шевченка". Президент "левів", який покинув посаду за 7 років до приходу Димінського