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Помер колишній начальник Карпат і Волині Анатолій Барабасевич

10:39 333 Читать на русском
Помер колишній начальник Карпат і Волині Анатолій Барабасевич
Анатолій Барабасевич / фейсбук Юрія Назаркевича

У віці 62 років не стало колишнього керівника львівських Карпат та луцької Волині Анатолія Барабасевича.

Сьогодні, 23 січня, перестало битися серце відомого футбольного діяча Анатолія Барабасевича, якому 24 січня мало виповнитися 63 роки. Про це повідомив Юрій Назаркевич – керівник прес-служби "зелено-білих".

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Анатолій Барабасевич у 1987-1991 роках працював начальником луцької Волині, а з січня 1993-го по жовтень 1994 року обіймав аналогічну посаду у львівських Карпатах.

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Теги
Волинь Волинь Карпати Карпати Анатолій Барабасевич
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