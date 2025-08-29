Полісся офіційно оголосило про трансфер 22-річного півзахисника Владислава Велетня. Контракт футболіста буде чинним 4 роки, а виступатиме він під 22 номером.

Велетень – вихованець академії київського Динамо. У жовтні 2021 року він на правах вільного агента приєднався до Колоса, за який провів 73 матчі, забив 7 голів та віддав 8 результативних передач. Футболіст також отримував виклики до молодіжної збірної України U-21 та був у складі Олімпійської збірної U-23 на Олімпіаді в Парижі під керівництвом Руслана Ротаня.

Велетень може грати на обох флангах півзахисту, а також у ролі атакувального хавбека.

