Полісся перемогло угорський Пакш (3:0) у рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги Конференцій. Результат та звіт про гру читайте на "Футбол 24".

На Полісся у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій чекало принципове протистояння з угорським Пакшем. Руслан Ротань здивував суперника змінами у стартовому складі – особливо вразив вихід Волинця у воротах замість Кудрика. Символічно, що проти "ядерної команди", яка славиться залученням лише угорських гравців, житомиряни виставили склад з одинадцяти українців.

Мотивація наших гравців була помітною з перших хвилин. Пакш відповідав закиданнями в карний майданчик, але безрезультатно. На 13-й хвилині Андрієвський перевірив голкіпера опонентів потужним ударом – Адам Ковачік зумів відбити удар.

Угорці активно діяли у пресингу і навіть змусили Руслана Бабенка помилитися в середині тайму, але грамотні командні дії "вовків" не дали супернику реалізувати цей небезпечний епізод.

Правий фланг Полісся продовжував возити суперників і на 38-й хвилині Андрієвський замикав п'ятою передачу Кравченка, але не пощастило. Вривання екс-гравця Динамо продовжувались і на 40-й хвилині вони дали результат: Борис Крушинський протис правий фланг оборони Пакша і віддав на Олександра, який відправив м'яч у сітку – 1:0.

Вже в компенсований час Лєднєв вирізав передачу-цукерочку на Бескоровайного і той влучним ударом головою відправив угорців у роздягальню – 2:0!

Наставник Пакша спробував виправити ситуацію на полі, зробивши дві заміни одразу після перерви. Але це не зупинило Полісся – вже на 58-й хвилині Крушинський оформив другий асист у матчі. Лєднєв довів рахунок до розгромного.

Ротань не хотів сушити гру після цього і додав енергії команді, випустивши в атаку Назаренка та Гайдунчика замість Філіпова та Крушинського. Назаренко одразу ж міг збільшувати рахунок, але забарився під час виходу сам на сам.

Наприкінці матчу Полісся відверто розслабилось і пропустило необов'язковий гол на 83-й хвилині. На щастя, "вовків" врятував VAR. Після перегляду повтору арбітр зафіксував фол в атаці з боку угорців.

Солодкий смак перемоги зіпсувала лише червона картка Богдана Михайліченка в компенсований час. В підсумку поєдинок завершився комфортною перемогою для житомирян – 3:0.

