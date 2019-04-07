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Де Брюйне оцінив можливість виграти квадрупл з Манчестер Сіті

17:17 17 Читать на русском
Де Брюйне оцінив можливість виграти квадрупл з Манчестер Сіті
Кевін де Брюйне / соцмережі

Півзахисник Манчест ер Сіті Кевін де Брюйне прокоментував шанси "містян" виграти всі трофеї протягом сезону.

 

"Виграти квадрупл майже неможливо. Не думаю, що нереально вигравати кожну гру, але якщо подивитись календар, перевага саме у суперників, оскільки вони матимуть більше відпочинку.

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Кожен поєдинок важкий, зараз ми готуємось до Тоттенхема. Востаннє вони грали в середу, тому вони будуть свіжішими. Необхідно готуватись фізично та ментально", – цитує де Брюйне Sky Sports.

Теги
Ліга чемпіонів Тоттенхем - Манчестер Сіті Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Тоттенхем Тоттенхем Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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