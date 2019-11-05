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Пике пробился в топ-5 игроков Барселоны по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов

20:34 50 Читати українською
Пике пробился в топ-5 игроков Барселоны по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов
Жерар Пике / Reuters

Матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Славии стал знаковым для защитника Барселоны Жерара Пике.

 

Центрбек каталонцев поднялся на пятую строчку списка игроков Барселоны с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов.

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Игра против Славии стала для Пике 111-ой за "блаугранас" в рамках главного турнира Европы. Впереди остались четыре легенды действующего чемпиона Испании – Карлес Пуйоль (120), Андрес Иньеста (132), Лионель Месси (139) и Хави Эрнандес (157). У Пике есть теоретический шанс догнать своего бывшего партнера по центру защиты уже в текущем розыгрыше, если Барселона дойдет до финала, а Жерар сыграет в каждом поединке.

Напомним, что 32-летний защитник начал свои выступления в Лиге чемпионов в сезоне 2007/08. Правда, тогда он защищал цвета Манчестер Юнайтед, а не родной Барселоны.

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