ПАОК U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА – чемпіон світу в основі

Динамо U-19 у Греції зустрічається з ПАОКом U-19 в матчі-відповіді другого раунду шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА. Стартові склади та онлайн-трансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".
Матч та онлайн-трансляція ПАОК U-19 – Динамо U-19 стартує о 17:00 за київським часом. Поєдинок проходить у Салоніках на стадіоні Тумба.
В першому матчі в Києві підопічні Ігоря Костюка розгромили суперника з рахунком 3:0. Переможець двоматчевого протистояння вийде у раунд плей-офф Юнацької ліги УЄФА 2019/20, матчі якого пройдуть вже наступного року.
Динамо U-19 розгромило ПАОК U-19 у матчі Юнацької ліги УЄФА – Цітаішвілі оформив дубль, ефектна крапка
Відзначимо, що у стартовий склад Динамо U-19 потрапив Георгій Цітаішвілі – чемпіон світу U-20, який оформив дубль у першій грі.
ПАОК: Таліхманідіс – Тахатос, Панайоту, Міхаїлідіс, Калуцікідіс – Цінгарас, Яксіс, Панідіс, Думціс, Дзоліс – Куціас
Динамо: Нещерет – Скорко, Біловар, Забарний, Вівчаренко – Білошевський, Надольський, Волошин, Цітаішвілі, Шулянський – Ісаєнко
ПАОК U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА