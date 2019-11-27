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ПАОК U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА – чемпіон світу в основі

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ПАОК U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА – чемпіон світу в основі
ПАОК U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА 27 листопада 2019

Динамо U-19 у Греції зустрічається з ПАОКом U-19 в матчі-відповіді другого раунду шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА. Стартові склади та онлайн-трансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".

14’ Георгіос Думціс
 
14’ Георгіос Думціс

Матч та онлайн-трансляція ПАОК U-19 – Динамо U-19 стартує о 17:00 за київським часом. Поєдинок проходить у Салоніках на стадіоні Тумба.

В першому матчі в Києві підопічні Ігоря Костюка розгромили суперника з рахунком 3:0. Переможець двоматчевого протистояння вийде у раунд плей-офф Юнацької ліги УЄФА 2019/20, матчі якого пройдуть вже наступного року.

Динамо U-19 розгромило ПАОК U-19 у матчі Юнацької ліги УЄФА – Цітаішвілі оформив дубль, ефектна крапка

Відзначимо, що у стартовий склад Динамо U-19 потрапив Георгій Цітаішвілі – чемпіон світу U-20, який оформив дубль у першій грі.

ПАОК: Таліхманідіс – Тахатос, Панайоту, Міхаїлідіс, Калуцікідіс – Цінгарас, Яксіс, Панідіс, Думціс, Дзоліс – Куціас

Динамо: Нещерет – Скорко, Біловар, Забарний, Вівчаренко – Білошевський, Надольський, Волошин, Цітаішвілі, Шулянський – Ісаєнко

ПАОК U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

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