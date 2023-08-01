Команда Кучера програла перший формально домашній матч з рахунком 1:3, тому потрібно сподіватися на диво. Зустріч у Греції відбудеться вже сьогодні, початок о 20:30 за київським часом. Також це може бути останній матч Артема Довбика за СК Дніпро-1.

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