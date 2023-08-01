Панатинаикос – СК Днепр-1: потенциально последний матч Довбика может принести приз
06:30 - Читати українською
Украинские фанаты обязательно должны поддержать СК Днепр-1 в попытке спасти дебютный поход в ЛЧ.
Команда Кучера проиграла первый формально домашний матч со счетом 1:3, поэтому нужно надеяться на чудо. Встреча в Греции состоится уже сегодня, начало в 20:30 по киевскому времени. Также это может быть последний матч Артема Довбика за СК Днепр-1.
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