Команда Кучера проиграла первый формально домашний матч со счетом 1:3, поэтому нужно надеяться на чудо. Встреча в Греции состоится уже сегодня, начало в 20:30 по киевскому времени. Также это может быть последний матч Артема Довбика за СК Днепр-1.

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