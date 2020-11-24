Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола оцінив шанси своєї команди на вихід із групи ЛЧ перед матчем проти Олімпіакоса.

"У кожному сезоні інші ліги мають перевагу в порівнянні з АПЛ. Не тільки цей рік особливий.

Гвардіола відверто оцінив Зінченка – українець опинився в дивовижній компанії

У цьому сезоні і в минулому нам довелося адаптуватися до нових умов, спровокованих коронавірусом. Але навіть при нормальній ситуації у нас немає зимової паузи, матчів і турнірів багато, інтенсивність, погодні умови, поля – багато, багато речей. Це приваблює, це виклик.

Перемога в Лізі чемпіонів – це не нав'язлива ідея. Ми хочемо виступати найкращим чином, і я кажу це в кожному сезоні. Ми постараємося проявити себе і маємо непоганий шанс увійти в число кращих 16 команд Європи", – цитує Гвардіолу Goal.

Після трьох турів ЛЧ Ман Сіті очолює групу С з максимальною кількістю очок.

Провал Барси перед Динамо, Моурінью б'є Гвардіолу та стає лідером, покер Холанда і "автогол століття" – огляд вікенду