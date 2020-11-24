Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оценил шансы своей команды на выход из группы ЛЧ перед матчем против Олимпиакоса.

"В каждом сезоне другие лиги имеют преимущество по сравнению с АПЛ. Не только этот год особенный.

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В этом сезоне и в прошлом нам пришлось адаптироваться к новым условиям, спровоцированных коронавирусом. Но даже при нормальной ситуации у нас нет зимней паузы, матчей и турниров много, интенсивность, погодные условия, поля – много, много вещей. Это привликает, это вызов.

Победа в Лиге чемпионов – это не навязчивая идея. Мы хотим выступать наилучшим образом, и я говорю это в каждом сезоне. Мы постараемся проявить себя и имеем неплохой шанс войти в число лучших 16 команд Европы", – цитирует Гвардиолу Goal.

После трех туров ЛЧ Манчестер Сити возглавляет группу С с максимальным количеством очков.

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