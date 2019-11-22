Одноклубник Маліновського Гомес розповів про причини поразки Аталанти від Шахтаря

Аргентинський нападник бергамської Аталанти Алехандро Папу Гомес прокоментував гру свого клубу у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

"Всі команди у Лізі чемпіонів сильні. І такі, як Манчестер Сіті, і такі, як Динамо Загреб чи Шахтар. Зізнаюся, ми думали, що ми знаходимося в топ-лізі, а наші суперники не настільки сильні. В результаті сталося 0:4 у Загребі.

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Я кажу про це зараз, але гра, яку я б хотів зіграти знову – це матч проти Шахтаря. У ньому ми програли через надмірне бажання. Можна сказати, що просто перестаралися", – цитує Гомеса видання La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, команда Руслана Маліновського у перших трьох турах поступилась загребському Динамо (0:4), донецькому Шахтарю (1:2) та Манчестер Сіті (1:5) і лише четвертий матч з манкуніанцями звела унічию (1:1). Алехандро Папу Гомес добре знайомий з "гірниками", адже у 2013-2014 рр. захищав кольори харківського Металіста.

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