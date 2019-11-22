Кривцов заявив про готовність "гірників" дати бій Манчестер Сіті

Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов поділився очікуваннями від матчу 5-го туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Поки установок на гру з Ман Сіті не було, але у найближчі дні у нас збори, і нам якраз будуть ставити завдання вже безпосередньо на цей матч. Незважаючи на силу цієї команди, видатних гравців, які захищають її кольори, Шахтар налаштований рішуче – ми готові дати бій.

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Тим більше, що в останньому турі Ліги чемпіонів Аталанта зіграла з ними внічию, а могла і виграти, однак не скористалась чисельною перевагою. Тобто з Манчестером можна цілком гідно грати, і ми теж постараємось показати хороший футбол", – сказав Кривцов в інтерв’ю виданню Dialog.ua.

Нагадаємо, вже 26 листопада Шахтар на виїзді зустрінеться з клубом нашого Олександра Зінченка. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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