Флік повернув Баварію в список фаворитів Ліги чемпіонів, прохід Челсі – обов'язкова умова для повноцінного контракту

Лондонський Челсі приймає мюнхенську Баварію в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Анонс і прогноз поєдинку читайте на "Футбол 24".

Челсі – Баварія

25 лютого, 22:00. Лондон, Стамфорд Брідж

Головний арбітр: Клеман Тюрпен (Франція)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Баварія проти Челсі – потужна досвідчена команда проти нестабільної талановитої молоді. Мюнхенці повернулися на вершину Бундесліги та ідеально пройшли груповий раунд Ліги чемпіонів, забиваючи в середньому по 4 голи за матч. Що важливіше – "ротен" зараз демонструють чи не найвищу якість футболу в Європі після Ліверпуля.

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Все перевернула зміна тренера. Ніко Ковач не розкривав потенціал складу Баварії, заганяв футболістів у некомфортні умови. На його місце підвищили Гансі Фліка – і гра вийшла на інший рівень. Новий наставник покращив відразу декілька аспектів: і високий пресинг, і роботу з м'ячем. Нинішню Баварію називають найкращою з часів Гвардіоли.

"Не важко побачити різницю – ми по-іншому граємо без м'яча, намагаємося пресингувати суперника на його половині", – розповідає Томас Мюллєр. "Раумдойтер" відмовляється публічно критикувати Ніко Ковача, але він найбільше виграв від звільнення хорвата. Під керівництвом Фліка отримав постійне місце в основі, розцвів і настріляв 5 голів і 10 асистів за сто днів у Бундеслізі.

Роберт Лєвандовскі у такій феноменальній формі, що розриває з будь-яким коучем. Результативність поляка маскувала проблеми Баварії на старті сезону, згодом гра команди стала збалансованішою, але він не втратив статус прими. Форвард не соромиться відзначати покращення з Гансі Фліком: "Гравці почуваються впевненіше, бо розуміють, чого вимагає тренер. Комунікація в команді стала значно кращою".

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Позитивний вплив на атмосферу – ще один аргумент на користь Фліка. Втім, він досі в статусі тимчасового тренера до кінця сезону, його майбутнє досі під питанням. Боси Баварії не поспішають пропонувати Гансі повноцінний контракт і хочуть перевірити його на євроарені. За інформацією німецької преси, визначальними для долі Фліка стануть 1/8 та 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Прохід Челсі вважається обов'язковим.

Головна претензія до Баварії-2020 – вона вимикається під час матчів, цілі тайми проводить в ощадливому режимі. У Бундеслізі мюнхенським майстрам зазвичай для перемоги достатньо пару десятків інтенсивних хвилин, однак це перейшло в погану звичку, яка переслідує команду з тижня в тиждень. У Лізі чемпіонів "ротен" мусять зберігати концентрацію всі 90 хвилин.

Гансі Флік не має переваги в досвіді над Френком Лемпардом на рівні плей-офф ЛЧ, але має значно потужніший склад і менше проблем через травми. Лазарет на Зебенер Штрассе змілів, коуч отримав додаткові опції. Експерименти з новою схемою (3-4-3) проти Падерборна ледь не довели до гріха, однак у Лондоні буде перевірена формація з топовою зв'язкою Кімміх-Тьяго в центрі поля та оптимальною групою атаки.

Челсі в цьому сезоні йде на топ-4 АПЛ, грає у сміливий футбол і любить приємно здивувати – як от на вихідних проти Тоттенхема, коли вдалося перервати безвиграшну серію. Однак шанси "пенсіонерів" проти Баварії відверто низькі. У двоматчевій дуелі лондонцям важко розраховувати на повторення сенсації з фіналу Ліги чемпіонів-2012, коли Лемпард в ролі капітана Челсі обіграв Баварію на її полі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Канте, Хадсон-Одой, Пулішіч – Зюле, Перішіч, Мартінес

Орієнтовні склади

Челсі: Кабальєро – Аспілікуета, Крістенсен, Рюдігер – Джеймс, Жоржінью, Ковачіч, Емерсон – Вілліан, Абрахам, Маунт.

Баварія: Нойєр – Павар, Боатенг, Алаба, Девіс – Кімміх, Алькантара – Коман, Мюллєр, Гнабрі – Лєвандовскі.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Баварія сильніша за Челсі в кожній лінії та в кожному компоненті. Навряд чи німці вб'ють інтригу за один матч, але вивезти з Лондона позитивний рахунок повинні. Результативна перемога гостей з різницею в один-два голи – найімовірніший підсумок.